Путин назвал залог устойчивости страны

Путин назвал общие ценности всех религий залогом устойчивости страны

Общие морально-этические ценности всех религий, представленных в России , являются залогом устойчивости государства, заявил президент РФ Владимир Путин

"У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые. Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы", — сказал Путин в селе Ботлих на встрече с дагестанскими ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.

"То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям — это главный залог нашей государственной устойчивости", — отметил глава государства.

Путин также обратил внимание на то, что за последние годы в Дагестане построено 2 тысячи мечетей.

"Те, кто сюда приходили с оружием в руках, под знаменем ислама, они бы никогда столько мечетей здесь не построили", — заметил он.

Президент поблагодарил дагестанцев, заверивших его в том, что и они, и уже подросшие их дети "где надо, будут стоять" для защиты родины.

"Спасибо за эти слова, бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали — старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили", — вспомнил Путин.