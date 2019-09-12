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Путин назвал общие ценности всех религий залогом устойчивости страны 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Путин назвал залог устойчивости страны
Фото: РИА Новости
Общие морально-этические ценности всех религий, представленных в России, являются залогом устойчивости государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые. Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы", — сказал Путин в селе Ботлих на встрече с дагестанскими ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.
"То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям — это главный залог нашей государственной устойчивости", — отметил глава государства.
Путин также обратил внимание на то, что за последние годы в Дагестане построено 2 тысячи мечетей.
"Те, кто сюда приходили с оружием в руках, под знаменем ислама, они бы никогда столько мечетей здесь не построили", — заметил он.
Президент поблагодарил дагестанцев, заверивших его в том, что и они, и уже подросшие их дети "где надо, будут стоять" для защиты родины.
"Спасибо за эти слова, бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали — старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили", — вспомнил Путин.
"Что это за люди? Кто они? Бандиты и есть", — заключил он.
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Комментарии5
Политика , Владимир Путин
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