Как и обещал: Путин выпил стопку в Дагестане 

Президент России Владимир Путин выполнил обещание, данное дагестанцам, участвовавшим в боях против Шамиля Басаева и Хаттаба, выпить рюмку водки за победу над террористами, сообщает РИА Новости.
12 сентября во время визита в Ботлихинский район Дагестана глава государства встретился с участниками народного ополчения, которые 20 лет назад вместе с федеральными войсками встали на защиту республики от вторжения боевиков. Тогда на одной из встреч с боевыми генералами Владимир Путин отказался пить спиртное.
«Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», — вспомнил и.о. премьер-министра Абдулманап Мусаев.
Ранее об истории с рюмкой президенту напомнили в ходе прямой линии. Спустя 20 лет после данного обещания национальный лидер выпил «сто граммов» за победу. Запись события размещена в официальном Twitter-аккаунте Кремлёвского пула журналистов.
На встрече с ополченцами Путин подчеркнул, что Ботлих отмечает славную годовщину боевой работы местных жителей. При этом, по его словам, народные бойцы отстояли не только свою малую родину, но и показали пример всей стране, как нужно объединяться людям перед лицом опасности.
«Когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны вы, на что способна вся наша страна. Вам большое спасибо", — резюмировал президент.