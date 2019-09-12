Как и обещал: Путин выпил стопку в Дагестане

12 сентября во время визита в Ботлихинский район Дагестана глава государства встретился с участниками народного ополчения, которые 20 лет назад вместе с федеральными войсками встали на защиту республики от вторжения боевиков. Тогда на одной из встреч с боевыми генералами Владимир Путин отказался пить спиртное.

«Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», — вспомнил и.о. премьер-министра Абдулманап Мусаев.

Ранее об истории с рюмкой президенту напомнили в ходе прямой линии. Спустя 20 лет после данного обещания национальный лидер выпил «сто граммов» за победу. Запись события размещена в официальном Twitter-аккаунте Кремлёвского пула журналистов.

На встрече с ополченцами Путин подчеркнул, что Ботлих отмечает славную годовщину боевой работы местных жителей. При этом, по его словам, народные бойцы отстояли не только свою малую родину, но и показали пример всей стране, как нужно объединяться людям перед лицом опасности.