В МИД высказались о ситуации со шпионом

Рябков: история со Смоленковым стала для США поводом для нагнетания отношений с Россией

Ситуация с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ , стала очередным поводом со стороны США для нагнетания недоверия в отношениях с РФ . Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

"Это очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод" для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США", — сказал он.

"Очень смешно, что эпизод, который по большому счету не заслуживает такого внимания, привязывался к каким-то графикам, календарям, — отметил высокопоставленный дипломат. — Мелькали какие-то рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы. Это все сугубо спекуляции на пустом месте. Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то непонятные российские вовлеченности или нашу причастность к чему-то".

"Наша причастность может существовать только в единственном аспекте — необходимости положить конец этому разрушению основы отношений и важности все-таки взять паузу, а американским искателям сенсаций слегка успокоится и переключиться на что-то другое", — добавил замглавы МИД РФ.