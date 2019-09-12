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Рябков: история со Смоленковым стала для США поводом для нагнетания отношений с Россией 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
В МИД высказались о ситуации со шпионом
Фото: ТАСС
Ситуация с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ, стала очередным поводом со стороны США для нагнетания недоверия в отношениях с РФ. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Это очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод" для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США", — сказал он.
"Очень смешно, что эпизод, который по большому счету не заслуживает такого внимания, привязывался к каким-то графикам, календарям, — отметил высокопоставленный дипломат. — Мелькали какие-то рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы. Это все сугубо спекуляции на пустом месте. Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то непонятные российские вовлеченности или нашу причастность к чему-то".
"Наша причастность может существовать только в единственном аспекте — необходимости положить конец этому разрушению основы отношений и важности все-таки взять паузу, а американским искателям сенсаций слегка успокоится и переключиться на что-то другое", — добавил замглавы МИД РФ.
Рябков подчеркнул, что подобные заявления Вашингтона уже даже нельзя назвать сенсацией, потому что из месяца в месяц прокручивается одна и та же шарманка. "Это уже всем надоело — эти "российские следы" разных неведомых зверей, непонятно, зачем это делается, — продолжил он. — Мы будем работать на стабилизацию [отношений], независимо от кадрового состава администрации США, независимо от того, чем закончатся выборы будущего года. Ни в какие выборные процессы мы никогда не вмешивались. У нас и в мыслях нет ничего такого. Странно, что американцы не могут это понять".
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , МИД , ЦРУ , Администрация США , США
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