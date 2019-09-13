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Назван способ воссоединить Крым с Украиной 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Назван способ воссоединить Крым с Украиной
Фото: Lenta.ru
Украина может снова оказаться в одном государстве с Крымом, если войдет в состав России. Прочие заявления Киева о «возвращении» полуострова — сказки. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.
Он назвал предложенный им метод очень быстрым и реальным. «Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», — подчеркнул Цеков.
По его мнению, украинские граждане давно поняли, что нет никаких вариантов возвращения Крыма в состав страны. При этом Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией.
Ранее 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его команды есть несколько идей, как вернуть Крым. Украинские власти будут бороться за возвращение полуострова «не только словами», пообещал политик.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала территорию полуострова.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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