Назван способ воссоединить Крым с Украиной

Он назвал предложенный им метод очень быстрым и реальным. «Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», — подчеркнул Цеков.

По его мнению, украинские граждане давно поняли, что нет никаких вариантов возвращения Крыма в состав страны. При этом Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией.

Ранее 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его команды есть несколько идей, как вернуть Крым. Украинские власти будут бороться за возвращение полуострова «не только словами», пообещал политик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала территорию полуострова.