В Генпрокуратуре заявили, что США еще в 2017 году планировали вмешиваться в дела России

Власти США еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России . Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов на заседании рабочей группы в Совете Федерации в четверг.

"Нами проведен правовой анализ закона Магнитского, который был принят в 2018 году, в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере $250 млн в 2018-2019 годах. Для использования кибератак в странах НАТО и ЕС <…> То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела", — сказал он.

Завалунов отметил, что в 2019 году принято решение о нежелательной деятельности трех иностранных неправительственных организаций, деятельность которых была направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в избирательные кампании и оказание влияния на выборы — фонда "Свободная Россия" (США), всемирного конгресса украинцев (Канада), Атлантического совета (США).

"Эти структуры проводят антироссийские информационные кампании, занимаются дискредитацией нашей страны, формированием общественного мнения о необходимости смены власти, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки и эскалации протестных настроений в обществе, осуществляют проекты по подрыву экономических основ государства, формируют имидж России, как государства агрессора", — сказал он.