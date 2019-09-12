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В Генпрокуратуре заявили, что США еще в 2017 году планировали вмешиваться в дела России 

ТАСС 2 часа назад
Власти США еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов на заседании рабочей группы в Совете Федерации в четверг.
"Нами проведен правовой анализ закона Магнитского, который был принят в 2018 году, в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере $250 млн в 2018-2019 годах. Для использования кибератак в странах НАТО и ЕС <…> То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела", — сказал он.
Завалунов отметил, что в 2019 году принято решение о нежелательной деятельности трех иностранных неправительственных организаций, деятельность которых была направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в избирательные кампании и оказание влияния на выборы — фонда "Свободная Россия" (США), всемирного конгресса украинцев (Канада), Атлантического совета (США).
"Эти структуры проводят антироссийские информационные кампании, занимаются дискредитацией нашей страны, формированием общественного мнения о необходимости смены власти, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки и эскалации протестных настроений в обществе, осуществляют проекты по подрыву экономических основ государства, формируют имидж России, как государства агрессора", — сказал он.
28 июня 2019 года на основании решения Генпрокуратуры (от 27 июня) Минюст внес в перечень нежелательных организаций американский фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation). 17 июля в список нежелательных вошла международная неправительственная организация Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress, Канада), Генпрокуратура приняла решение об этом 11 июля. 29 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет", США)".
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Политика , Видео , ЕС , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , НАТО , США
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