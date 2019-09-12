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Карасин назначен сенатором от Сахалина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Карасин назначен сенатором от Сахалина
Фото: РИА Новости
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал первый приказ в новой должности, которым назначил экс-замминистра иностранных дел России Григория Карасина сенатором от региона, сообщают информационные агентства.
«Я подписываю первый указ в должности губернатора Сахалинской области о назначении Григория Карасина членом Совета Федерации по Сахалинской области», — передает ТАСС слова Лимаренко перед подписанием документа.
Сам Карасин заявил, что на новом посту он будет делать все, чтобы Сахалин и Курилы стали новой визитной карточкой России.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности замминистра иностранных дел России Григория Карасина.
В четверг состоялась церемония инаугурации губернатора Сахалинской области, Валерий Лимаренко официально вступил в должность руководителя региона.
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Политика , Валерий Лимаренко , Григорий Карасин , Владимир Путин , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область
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