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Зеленский поблагодарил Австрию за антироссийские санкции 

News.ru 1 час назад
Зеленский поблагодарил Австрию за антироссийские санкции
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда зарубежных стран.
По данным пресс-службы украинского лидера, во время беседы с послом Австрии Гернотом Пфандлером Зеленский выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, а также за практическую помощь.
Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России, — сказал он.
Помимо этого, президент Украины отметил помощь австрийской стороны в реабилитации детей участников войны в Донбассе.
Общаясь с послом Эстонии Каймо Кууска украинский лидер поблагодарил эстонские власти за непризнание российских паспортов, которые выдаются украинцам в Донбассе.
Как писал News.ru, ранее новоназначенный французский посол на Украине Этьен де Понсен заявил, что между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским установились дружеские отношения.
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Политика , В мире , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , Австрия
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