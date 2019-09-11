Зеленский поблагодарил Австрию за антироссийские санкции 

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда зарубежных стран.
По данным пресс-службы украинского лидера, во время беседы с послом Австрии Гернотом Пфандлером Зеленский выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, а также за практическую помощь.
Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России, — сказал он.
Помимо этого, президент Украины отметил помощь австрийской стороны в реабилитации детей участников войны в Донбассе.
Общаясь с послом Эстонии Каймо Кууска украинский лидер поблагодарил эстонские власти за непризнание российских паспортов, которые выдаются украинцам в Донбассе.
Как писал News.ru, ранее новоназначенный французский посол на Украине Этьен де Понсен заявил, что между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским установились дружеские отношения.