Дмитрий Медведев запустил «регуляторную гильотину» в отношении нормативных документов СССР

Дмитрий Медведев отменил декрет 1917 года, а также еще около 20 тысяч советских нормативных документов. Об этом премьер-министр сообщил в программе «Диалог» на канале «Россия 24». Указ Медведева — часть реформы, известной под названием «Регуляторная гильотина». Что именно отменил глава правительства и что говорит бизнес?

Прозвучало грозно. Дмитрий Медведев подписал самый длинный указ в истории. Приложение к нему заняло почти 2000 страниц. Постановление отменило более 20 тысяч актов. Все это до сих пор действующие советские нормативы. Они, по словам премьера, вредят развитию страны.

Правда, осталось понять, какие именно отменили акты и чем они мешали. Вице-премьер Константин Чуйченко привел немного примеров. Первый: революционный декрет о восьмичасовом рабочем дне — вполне прогрессивный для той эпохи документ — пункты о переработках, об обеденном перерыве и так далее.

Формально его никто не отменял. Но еще в СССР ввели Трудовой кодекс, потом на его основе написали современный вариант, а о декрете столетней давности никто и не вспоминает, говорит старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова

Ирина Адамова, старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры»:

«Этот декрет никакой роли в настоящий момент не играет, никто на него не ссылается ни при установлении рабочей недели работнику при приеме на работу, ни при дальнейших трудовых спорах. У нас такие положения все урегулированы Трудовым кодексом, кодифицированным законом РФ. Думаю, что здесь никаких проблем не возникнет, действительно не нужно такой декрет держать как раритет, который нигде не используется».

Второй пример: Медведев отменил постановление Совета министров РСФСР «Колбасы вареные из мяса птицы и кролика» от 1961 года. В документе указано, из чего нужно готовить колбасы, какие добавки можно использовать, как должны храниться батоны и так далее. И эти требования не устарели, просто дополнительно появились новые, замечает основатель компании «Дымов» Вадим Дымов

Вадим Дымов, основатель ГК «Дымов»:

«Все пункты, которые были написаны в 1961 году, они все, в принципе, актуальные. Просто современное законодательство еще больше усложняет требования и еще больше предъявляет — требования по доставке, по соблюдению температурных режимов, по маркировке для потребителя, чтобы потребитель максимально больше получал сведений и информации о продукте, о наличии в нем аллергенов и т. д., и т. п.».

Проверяющие уже давно не смотрят на советские колбасные нормы. Есть техрегламент Таможенного союза, которому должны следовать производители мясных изделий. Вот к нему, кстати, есть претензии. Например, даже небольшой колбасный заводик нельзя открывать ближе, чем в полукилометре от жилого дома. Вряд ли производство кому-то сильно повредит. Зато из-за этого оно дороже и колбасу делают низкого качества, рассказывает директор компании «Емколбаски» Павел Агапкин.

Павел Агапкин, директор компании «Емколбаски»:

«Он должен быть удален на полкилометра от ближайшего человеческого жилья. Соответственно, отдельная канализация, отдельная подстанция, и я уже автоматически вылезаю… То есть открыть это на свои деньги физически нереально просто. Собственно, это уже миллионы-миллионы. Оборудование стоит дорого, и автоматически, чтобы отбить эти деньги, эти вложения, я вынужден делать, скажем так, низкокачественную, среднекачественную колбасу, чтобы хоть какую-то маржу иметь, то есть миллион быстро отбить, хотя бы в течение десяти лет».

Другие представители бизнеса тоже говорят, что именно за последние десять лет в России ввели столько норм и требований, что соответствовать им подчас невозможно. Наверное, отмена каких-то советских требований важна еще с психологической точки зрения. Как строить инновационную экономику в стране, где действуют декреты 1917 года?

Правда, еще не известно, что скрывается за остальными актами и постановлениями, которые отменил Медведев. Но еще важнее, какие правила из советских документов перетекут в новые, те, что создаются сейчас. Чтобы не потерять действительно нужные и не сохранить те, которые должна отсечь гильотина. Пока старый свод разрушают до основанья. Теперь главное, что будет затем.