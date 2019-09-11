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Песков оценил отставку Болтона 

RT на русском 44 минуты назад
Песков оценил отставку Болтона
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не скажется на внешней политике Соединённых Штатов.
«Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного чиновника, может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», — сказал Песков.
Также пресс-секретарь назвал отставку Болтона внутренним делом США.
Кроме того, он отметил, что уход Болтона никак не повлияет на расклад сил в Арктике.
«Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. Что касается России, она, как была великой арктической державой, так она ей и останется, где бы господин Болтон ни работал», — добавил Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.
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Политика , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Дональд Трамп , США
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