Песков оценил отставку Болтона

«Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного чиновника, может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь назвал отставку Болтона внутренним делом США.

Кроме того, он отметил, что уход Болтона никак не повлияет на расклад сил в Арктике.

«Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. Что касается России, она, как была великой арктической державой, так она ей и останется, где бы господин Болтон ни работал», — добавил Песков.