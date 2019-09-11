В Кремле посмотрели фильм Дудя о Беслане

Об этом сообщает "Интерфакс". "Я смотрел, президент — нет", — сказал он, отказавшись поделиться впечатлениями от фильма. "Эта тема, которая касается нашей страны, всего нашего народа. И так всегда будет", — отреагировал он на вопрос о том, как к теме Беслана относится президент.

Фильм Дудя "Беслан" был снят к 15-й годовщине теракта в Южной Осетии. За неделю после выхода на YouTube он был просмотрен более 13 млн раз.

Школу N1 Беслана группа террористов захватила 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек оказались в заложниках, они провели в спортивном зале школы без еды и воды и в окружении взрывных устройств три дня. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

Ранее Соловьев оценил фильм Дудя о Беслане.