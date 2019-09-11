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В Кремле посмотрели фильм Дудя о Беслане 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
В Кремле посмотрели фильм Дудя о Беслане
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин не видел фильма журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, однако ленту посмотрел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом сообщает "Интерфакс". "Я смотрел, президент — нет", — сказал он, отказавшись поделиться впечатлениями от фильма. "Эта тема, которая касается нашей страны, всего нашего народа. И так всегда будет", — отреагировал он на вопрос о том, как к теме Беслана относится президент.
Фильм Дудя "Беслан" был снят к 15-й годовщине теракта в Южной Осетии. За неделю после выхода на YouTube он был просмотрен более 13 млн раз.
Школу N1 Беслана группа террористов захватила 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек оказались в заложниках, они провели в спортивном зале школы без еды и воды и в окружении взрывных устройств три дня. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.
Ранее Соловьев оценил фильм Дудя о Беслане.
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Комментарии
Политика , Другое , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Беслан
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