Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР до конца года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.

«Я подписал (документ) о том, что акты союза СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года — с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить что и как нужно делать», — передает РИА «Новости» слова Медведева в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24».

Напомним, в июле 2016 года сообщалось, что кабмин в рамках готовящихся поправок в законодательство о принципах проверки бизнеса с 1 июля 2017 года запретит использование в ходе контрольных мероприятий актов СССР.