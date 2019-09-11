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Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР до конца года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 26 минут назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.
«Я подписал (документ) о том, что акты союза СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года — с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить что и как нужно делать», — передает РИА «Новости» слова Медведева в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24».
Напомним, в июле 2016 года сообщалось, что кабмин в рамках готовящихся поправок в законодательство о принципах проверки бизнеса с 1 июля 2017 года запретит использование в ходе контрольных мероприятий актов СССР.
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Политика , Видео , Другое , Дмитрий Медведев , РИА Новости
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