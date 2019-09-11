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МИД прокомментировал отставку Болтона 

Lenta.ru 33 минуты назад
МИД прокомментировал отставку Болтона
Фото: РИА Новости
Россия не ожидает изменений в политике США в связи с отставкой советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
10 сентября Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. В свою очередь, Болтон сообщил в Twitter, что вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра».
За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским соответственно. Переговоры в Минске, по его словам, завершились безрезультатно, а после встречи с украинским лидером политик анонсировал возможное проведение в сентябре первой встречи Зеленского с Трампом. Также в Киеве Болтон встречался с новым генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.
Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.
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Комментарии1
Политика , Руслан Рябошапка , Сергей Рябков , Джон Болтон , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости , США
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