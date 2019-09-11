МИД прокомментировал отставку Болтона

10 сентября Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. В свою очередь, Болтон сообщил в Twitter, что вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра».

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко Владимиром Зеленским соответственно. Переговоры в Минске, по его словам, завершились безрезультатно, а после встречи с украинским лидером политик анонсировал возможное проведение в сентябре первой встречи Зеленского с Трампом. Также в Киеве Болтон встречался с новым генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой

Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.