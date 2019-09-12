В России отреагировали на желание ДНР войти в ее состав

«На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматривают», — сказал Затулин.

Он отметил, что чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем «ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины».

По словам Затулина, при такой ситуации возвращение Донбасса в состав Украины кажется проблематичным. На официальном уровне Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик Донбасса, амнистии, наличии прямых контактов и связей с Россией, ЛНР и ДНР остаются частью Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство. «В идеале» — войти в состав России на правах «федеративного округа». При этом в России нет федеративных округов — страна состоит из 85 субъектов федерации, которые образуют федеральные округа. Пушилин отметил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, но до этого Киев должен выполнить свою часть договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.