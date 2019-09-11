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Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год 

РИА Новости + ещё 16 4 часа назад
Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей
Фото: ТАСС
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1%.
Объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства России при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями составил 73,6 миллиарда рублей, при осуществлении госзакупок — 18,7 миллиарда.
Объем нарушений из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни оценен в 308 миллиона, из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата — 9,1 миллиона рублей. Объем иных нарушений оценен в 16,4 миллиона рублей.
При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) составил 400,4 миллиарда рублей. По состоянию на первое января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.
По представлениям СП к административной ответственности привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два обращения в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.
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Комментарии
Политика , Криминал , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , Правительство РФ
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