Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей

Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой , составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1%.

Объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства России при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями составил 73,6 миллиарда рублей, при осуществлении госзакупок — 18,7 миллиарда.

Объем нарушений из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни оценен в 308 миллиона, из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата — 9,1 миллиона рублей. Объем иных нарушений оценен в 16,4 миллиона рублей.

При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) составил 400,4 миллиарда рублей. По состоянию на первое января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.