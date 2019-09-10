США объявили о санкциях против российских следователей

Ограничения коснулись руководителя регионального следственного отдела Владимира Ермолаева , а также старшего следователя отдела Степана Ткача.

«Госдепартамент обладает заслуживающей доверие информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами "Свидетелей Иеговы" в Сургуте, Россия», — цитирует агентство слова, содержащиеся в релизе американского внешнеполитического ведомства.

Члены сургутского отделения «Свидетелей Иеговых» впервые рассказали о вероятных пытках в феврале 2019 года. По словам адептов запрещённой в России организации, их пытали в перерывах между допросами. При этом в списке сотрудников СК якобы причастных к пыткам, кроме Степана Ткача также фигурировали имена следователей Дмитрия Асмолова и Сергея Боголепова. При этом «свидетели» отмечали, что после пыток правоохранители предлагали им воду, платки и упрекали адептов, что они сами «своей неразговорчивостью доводят до неприятностей».