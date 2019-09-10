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Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися 

RT на русском + ещё 7 24 минуты назад
Выборы в Мосгордуму состоялись
Фото: РИА Новости
Мосгоризбирком признал выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися. Об этом сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.
«Предлагается признать выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимся и действительными», — цитирует Горбунова ТАСС.
По его словам, в столичный парламент избрали 45 депутатов по одномандатным избирательным округам, все победители набрали от 30% до 40% голосов.
Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 8 сентября. Свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.
Явка избирателей составила 21,77%.
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Политика , Новости Москвы , Мосгордума , ИТАР-ТАСС
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