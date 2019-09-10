Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны обязанности «шпиона» Смоленкова в российском посольстве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названы обязанности «шпиона» Смоленкова в посольстве РФ
Фото: Reuters
Бывший сослуживец якобы являющегося «американским шпионом» Олега Смоленкова рассказал, что он действительно в 2000-х работал в посольстве в США и занимался там закупками.
Он рассказал, что Смоленков работал в посольстве с середины 2000-х до 2008 года, а затем вслед за Юрием Ушаковым, который закончил работу послом, перебрался в Москву, передает РИА «Новости».
«В посольстве он занимался рядом хозяйственных вопросов, в частности, покупкой служебных автомобилей, закупками товаров для посольского магазина и для протокольных нужд», — сообщил бывший коллега.
Он также рассказал, что Смоленков «выпивал чуть больше обычного» и часто, хотя и не сильно.
Американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Предполагалось, что «шпионом» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.
Источник в госорганах США подтвердил газете «Коммерсант», что агентом ЦРУ якобы был экс-сотрудник аппарата Олег Смоленков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков был сотрудником администрации Кремля несколько лет назад, однако был уволен внутренним распоряжением.
Американские СМИ также утверждают, что экс-информатор якобы живет под собственным именем в окрестностях Вашингтона.
Американист Александр Домрин рассказал газете ВЗГЛЯД, что это скорее всего очередной вброс CNN.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма В Крым приехала американская делегация В Крым приехала американская делегация Артамонов победил на выборах главы администрации Липецкой области Артамонов победил на выборах главы администрации Липецкой области
Комментарии
Политика , Александр Домрин , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Администрация Президента РФ , Правительство РФ , ЦРУ , CNN , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Газета "Коммерсантъ" , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не пережила предательство: почему мать утопила детей
Не пережила предательство: почему мать утопила детей79
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма175
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США173
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана63
«Короля эрекции» будут судить в Петербурге
«Короля эрекции» будут судить в Петербурге6
Видео
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
02:06
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Политика
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
05:14
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Политика
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть