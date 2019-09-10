Названы обязанности «шпиона» Смоленкова в посольстве РФ

Стали известны обязанности «шпиона» Смоленкова в российском посольстве

Бывший сослуживец якобы являющегося «американским шпионом» Олега Смоленкова рассказал, что он действительно в 2000-х работал в посольстве в США и занимался там закупками.

Он рассказал, что Смоленков работал в посольстве с середины 2000-х до 2008 года, а затем вслед за Юрием Ушаковым , который закончил работу послом, перебрался в Москву , передает РИА «Новости».

«В посольстве он занимался рядом хозяйственных вопросов, в частности, покупкой служебных автомобилей, закупками товаров для посольского магазина и для протокольных нужд», — сообщил бывший коллега.

Он также рассказал, что Смоленков «выпивал чуть больше обычного» и часто, хотя и не сильно.

Американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России . Предполагалось, что «шпионом» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

Источник в госорганах США подтвердил газете «Коммерсант», что агентом ЦРУ якобы был экс-сотрудник аппарата Олег Смоленков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков был сотрудником администрации Кремля несколько лет назад, однако был уволен внутренним распоряжением.

Американские СМИ также утверждают, что экс-информатор якобы живет под собственным именем в окрестностях Вашингтона.