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Хорохордин признан победителем на выборах главы Республики Алтай 

ТАСС 1 час назад
Хорохордин стал главой Республики Алтай
Фото: РИА Новости
Окончательные итоги выборов главы региона подвели в избирательной комиссии Республики Алтай. Выборы признаны состоявшимися, председатель избиркома вручил одержавшему победу Олегу Хорохордину удостоверение главы республики, сообщили во вторник ТАСС в комиссии.
"Прошло заседание комиссии, принято решение о результатах выборов, выборы признаны состоявшимися и действительными. Олег Хорохордин набрал 58,82% голосов, он признан избранным кандидатом на должность главы республики. Крупных нарушений не зарегистрировано", — сказал собеседник агентства, добавив, что председатель избиркома в ходе заседания вручил Хорохордину удостоверение главы Республики Алтай.
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Политика , Олег Хорохордин , ИТАР-ТАСС , Республика Алтай
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