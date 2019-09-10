Хорохордин стал главой Республики Алтай

Хорохордин признан победителем на выборах главы Республики Алтай

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Делегация из США посетит КФУ и встретится с крымскими татарами в Севастополе

Лавров заявил, что никогда не встречался со Смоленковым

Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на должность главы региона