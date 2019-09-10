Хорохордин стал главой Республики Алтай

Окончательные итоги выборов главы региона подвели в избирательной комиссии Республики Алтай. Выборы признаны состоявшимися, председатель избиркома вручил одержавшему победу Олегу Хорохордину удостоверение главы республики, сообщили во вторник ТАСС в комиссии.
"Прошло заседание комиссии, принято решение о результатах выборов, выборы признаны состоявшимися и действительными. Олег Хорохордин набрал 58,82% голосов, он признан избранным кандидатом на должность главы республики. Крупных нарушений не зарегистрировано", — сказал собеседник агентства, добавив, что председатель избиркома в ходе заседания вручил Хорохордину удостоверение главы Республики Алтай.