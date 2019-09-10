Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о работе в Администрации главы государства Олега Смоленкова, которого СМИ называют «агентом США», сообщает РИА Новости. Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле, но несколько лет назад был уволен.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что должность Смоленкова не предполагала прямых контактов с президентом. При этом Песков отметил, что у российских властей вопросов к национальной контрразведке нет.
«Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction — "криминальное чтиво"», — резюмировал Песков.
Впервые информация об американском шпионе в российском правительстве появилась в эфире телеканала CNN. Журналисты сообщили, что спецслужбы США в 2017 году вывезли из РФ своего агента, который занимал высокий пост в администрации президента. Американские разведчики опасались, что их сотрудника раскроют вследствие неосторожного обращения президента США Дональда Трампа с секретной информацией. В частности к решению о вывозе ценного агента руководство ЦРУ подтолкнуло обсуждение Трампом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым секретных сведений о действиях запрещённой в РФ организации «Исламское государство».
Российские СМИ позже назвали имя предполагаемого шпиона. Им, по данным "Коммерсанта", мог оказаться сотрудник Управления делами президента РФ Олег Смоленков, который, согласно официальной версии, пропал без вести в июне 2017 года вместе с супругой и тремя детьми, отправившись в Черногорию. По факту бесследного исчезновения дипломата было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».