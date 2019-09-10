Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма

По словам Константинова, среди кандидатов: первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперова.

Константинов пояснил, что назначение главы республики может произойти на следующей неделе на первой сессии нового созыва Госсовета республики.