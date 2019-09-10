Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма 

Президент России Владимир Путин предложил Госсовету Крыма рассмотреть три кандидатуры на пост руководителя республики, в том числе действующего главы региона Сергея Аксенова. Об этом со ссылкой на спикера крымского парламента Владимира Константинова сообщает ТАСС.
По словам Константинова, среди кандидатов: первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперова.
Константинов пояснил, что назначение главы республики может произойти на следующей неделе на первой сессии нового созыва Госсовета республики.
По данным РИА Новости, выборы в крымский Госсовет прошли в единый день голосования, 8 сентября. Победу на них одержала «Единая Россия», получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ — пять. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что победа «Единой России» — «показатель правильности и успешности того курса, который проводился в республике на протяжении последних пяти лет».