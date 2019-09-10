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Беглов призвал чиновников не снижать темпы работы 

РИА Новости 2 часа назад
Беглов обратился к чиновникам
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, побеждающий на выборах главы города, призвал подчиненных не снижать темпы работы и выполнять принятые на себя обязательства.
Ранее сообщалось, что, по данным горизбиркома, Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 16,01%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" — 16,84%.
"Жители нашего города нам доверили, поэтому надо, не раскачиваясь, выполнять те обязательства и нашу программу, которую мы с вами разработали. Поэтому сразу прошу каждого члена правительства проработать свои направления… Темп работы не снижаем, продолжаем так же работать", — сказал Беглов в ходе заседания городского правительства.
Он отметил, что основными направлениями в работе в ближайшее время станут принятие бюджета на следующий год и подготовка к зиме.
"Основные наши направления — это, конечно же, принятие бюджета-2020 и последующие годы, подготовка к зиме… Это окончание работ по благоустройству, подготовка к зиме, завершение программы "холодный чердак"… Также необходимо решить вопрос по проблеме обманутых дольщиков. Тарифную политику надо отслеживать", — отметил Беглов.
"Действительно, жители города приняли нашу программу. Я считаю, что нужно учесть программы других кандидатов в губернаторы Петербурга, взять из этих программ наиболее ясные и понятные моменты, проконсультироваться с ними по этому поводу, чтобы это уже нашло отражение в нашей общей программе. Ну и конечно, те предложения, которые в программах есть, необходимо проработать для включения в бюджет на 2020 год… Надо посмотреть, проанализировать. Ну и самое главное, мы получили более 400 тысяч предложений жителей нашего города, и надо их тоже учитывать", — добавил он.
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Комментарии
Политика , Михаил Амосов , Александр Беглов , Справедливая Россия , Санкт-Петербург
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