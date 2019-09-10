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Украинцы массово приезжали в Крым на выборы 

РИА Новости Крым 47 минут назад
В минувшие выходные, когда в Крыму проходил Единый день голосования, сотрудники Пограничного управления ФСБ России отметили рост числа граждан, пересекающих границу Украины. Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.
"В период с 7 по 8 сентября 2019 года пассажирский поток составил 21,8 тысячу человек и превысил показатель прошлогоднего периода на 4 тысячи", — сообщили пограничники.
По словам очевидцев, поток в обе стороны был примерно одинаков.
Всего же, по данным крымских пограничников, за 2019 год границу России и Украины через пункты пропуска, размещенные в Крыму, пересекли более двух миллионов человек, что соответствует прошлогодним показателям.
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Политика , Видео , Украина , ФСБ , Республика Крым
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