Украинцы массово приезжали в Крым на выборы

В минувшие выходные, когда в Крыму проходил Единый день голосования, сотрудники Пограничного управления ФСБ России отметили рост числа граждан, пересекающих границу Украины . Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.

"В период с 7 по 8 сентября 2019 года пассажирский поток составил 21,8 тысячу человек и превысил показатель прошлогоднего периода на 4 тысячи", — сообщили пограничники.

По словам очевидцев, поток в обе стороны был примерно одинаков.

Всего же, по данным крымских пограничников, за 2019 год границу России и Украины через пункты пропуска, размещенные в Крыму, пересекли более двух миллионов человек, что соответствует прошлогодним показателям.