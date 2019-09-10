США умертвили переговоры с террористами

«Насколько я понимаю, они мертвы», — указал глава государства. По его словам, несмотря на это, Вашингтон планирует выводить свои войска из Афганистана , и правительство «должно будет взять на себя ответственность» за безопасность своей страны «в самое ближайшее время».

«Наши солдаты невероятные, но они по большей части работают полицейскими, — добавил Трамп. — Мы бы хотели уйти, но сделаем это в подходящее время».

Газета указывает, что неясно, будут ли гневные заявления американского лидера означать окончательное прекращение переговоров с талибами.

Ранее в МИД России указали, что отмена переговоров может негативно сказаться на ситуации, а из-за накаленности эмоций «может начаться эскалация боевых действий».

8 сентября Трамп после теракта в Кабуле объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем

Американская сторона в последние месяцы вела переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. В начале сентября стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.