США умертвили переговоры с террористами 

Президент США Дональд Трамп считает мертвыми переговоры с афганским движением «Талибан» (в России запрещено как террористическое). Об этом сообщает The New York Times.
«Насколько я понимаю, они мертвы», — указал глава государства. По его словам, несмотря на это, Вашингтон планирует выводить свои войска из Афганистана, и правительство «должно будет взять на себя ответственность» за безопасность своей страны «в самое ближайшее время».
«Наши солдаты невероятные, но они по большей части работают полицейскими, — добавил Трамп. — Мы бы хотели уйти, но сделаем это в подходящее время».
Газета указывает, что неясно, будут ли гневные заявления американского лидера означать окончательное прекращение переговоров с талибами.
Ранее в МИД России указали, что отмена переговоров может негативно сказаться на ситуации, а из-за накаленности эмоций «может начаться эскалация боевых действий».
8 сентября Трамп после теракта в Кабуле объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.
Американская сторона в последние месяцы вела переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. В начале сентября стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.