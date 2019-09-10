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Премьер-министр Словении прилетел в Москву 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Премьер-министр Словении прилетел в Москву
Фото: РИА Новости
Самолет с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем на борту во вторник приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.
На летном поле председателя словенского правительства встречали заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, посол РФ в Словении Доку Завгаев, посол Словении в Москве Бранко Раковец, в также рота почетного караула.
Официальный визит Шареца, организованный по приглашению председателя российского правительства Дмитрия Медведева, завершится в среду. Это первая поездка словенского политика в РФ.
Во вторник премьеры, как ожидается, обсудят двустороннее взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах. Кроме того, в ходе визита Шарец примет участие в церемонии открытия в Парке Победы на Поклонной горе в Москве памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн.
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Политика , В мире , Доку Завгаев , Дмитрий Медведев , Александр Грушко , Международный аэропорт Внуково , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Москва , Словения
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