Премьер-министр Словении прилетел в Москву

На летном поле председателя словенского правительства встречали заместитель министра иностранных дел Александр Грушко , посол РФ в Словении Доку Завгаев , посол Словении в Москве Бранко Раковец, в также рота почетного караула.

Во вторник премьеры, как ожидается, обсудят двустороннее взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах. Кроме того, в ходе визита Шарец примет участие в церемонии открытия в Парке Победы на Поклонной горе в Москве памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн.