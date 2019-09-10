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Путин наградил орденами Артура Чилингарова и Юрия Куклачева 

ТАСС + ещё 3 46 минут назад
Путин наградил Чилингарова и Куклачева
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении россиян из разных профессиональных сфер государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, глава государства наградил депутата Госдумы, ученого-полярника Артура Чилингарова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.
Также орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.
Клоун, дрессировщик и основатель Театра кошек Юрий Куклачев награжден орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоился генеральный директор РЖД Олег Белозеров за "достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
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Комментарии
Политика , Общество , Артур Чилингаров , Равиль Гайнутдин , Юрий Куклачев , Олег Белозеров , Владимир Путин , Госдума , Совет муфтиев России , РЖД
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