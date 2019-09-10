В Управделами президента рассказали об «информаторе США»

«Агент ЦРУ» Олег Смоленков не был сотрудником управления делами президента России, рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова.
Ранее несколько американских СМИ сообщили, что в 2017 году разведка США вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников в местном правительстве, имевшего доступ в Кремль на высочайшем уровне.
В свою очередь, некоторые российские СМИ сообщили, что агента зовут Олег Смоленков, и он якобы был сотрудником управления делами президента РФ.
«Он никогда не работал в управделами», — сообщила пресс-секретарь главы органа Александра Колпакова Елена Крылова.
По данным американской прессы, одной из причин вывоза шпиона из России стала небрежность президента США Дональда Трампа в обращении с секретной информацией, а именно озабоченность разведки тем, что из-за главы государства агент может быть разоблачен.