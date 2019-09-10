В Управделами президента рассказали об «информаторе США»

В Кремле рассказали об «информаторе США»

«Агент ЦРУ» Олег Смоленков не был сотрудником управления делами президента России, рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова

Ранее несколько американских СМИ сообщили, что в 2017 году разведка США вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников в местном правительстве, имевшего доступ в Кремль на высочайшем уровне.

В свою очередь, некоторые российские СМИ сообщили, что агента зовут Олег Смоленков, и он якобы был сотрудником управления делами президента РФ.

«Он никогда не работал в управделами», — сообщила пресс-секретарь главы органа Александра Колпакова Елена Крылова.