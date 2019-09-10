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Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков 

Рамблер 3 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о перестановках в силовых структурах, уволив ряд высокопоставленных генералов и полковников. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября, и почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей
Согласно документу, со своих постов были уволены: руководитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев. Поста лишился также руководитель Главного следственного СКР по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров, отмечает газета.
По информации издания, от должности был освобожден и старший помощник председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров, курировавший вопросы защиты прав детей
При этом сразу в нескольких субъектах, в том числе на Северном Кавказе, появились новые руководители надзорных ведомств. Так, по данным газеты, указом президента были назначены прокуроры Москвы и Дагестана — Денис Попов и Алексей Ежов, следственное управление СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, а МВД Крыма — генерал-майор полиции Павел Каранда.
Назначен также начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Его предшественник — генерал-майор Юрий Девяткин — был уволен президентом России после скандального дела журналиста Голунова.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня столичными полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. При себе у него были найдены свертки с запрещённым веществом. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а свертки ему были подброшены. В поддержку Голунова выступили его коллеги. В частности, газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и принадлежащее Григорию Березкину РБК опубликовали 9 июня совместное заявление по поводу ареста журналиста.
Впоследствии Иван Голунов по решению суда был отправлен на два месяца под домашний арест. После прекращения уголовного преследования он был освобождён. В свою очередь президент России пописал указ об увольнении двух генералов полиции, косвенно связанных с делом журналиста Голунова.
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Политика , Видео , Григорий Березкин , Иван Голунов , Денис Попов , Павел Каранда , Игорь Комиссаров , Сергей Дубровин , Михаил Назаров , Андрей Янишевский , Владимир Путин , Юрий Девяткин , СКР , МВД , Ведомости , Газета "Коммерсантъ" , РБК , Республика Дагестан
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