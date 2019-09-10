Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о перестановках в силовых структурах, уволив ряд высокопоставленных генералов и полковников. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября, и почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах , лишились своих должностей

По информации издания, от должности был освобожден и старший помощник председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров , курировавший вопросы защиты прав детей

При этом сразу в нескольких субъектах, в том числе на Северном Кавказе, появились новые руководители надзорных ведомств. Так, по данным газеты, указом президента были назначены прокуроры Москвы и Дагестана — Денис Попов и Алексей Ежов, следственное управление СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, а МВД Крыма — генерал-майор полиции Павел Каранда

Назначен также начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — генерал-майор полиции Андрей Янишевский . Его предшественник — генерал-майор Юрий Девяткин — был уволен президентом России после скандального дела журналиста Голунова

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня столичными полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. При себе у него были найдены свертки с запрещённым веществом. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а свертки ему были подброшены. В поддержку Голунова выступили его коллеги. В частности, газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и принадлежащее Григорию Березкину РБК опубликовали 9 июня совместное заявление по поводу ареста журналиста.

Впоследствии Иван Голунов по решению суда был отправлен на два месяца под домашний арест. После прекращения уголовного преследования он был освобождён. В свою очередь президент России пописал указ об увольнении двух генералов полиции, косвенно связанных с делом журналиста Голунова.