Правительству предложили ускориться

Во вторник, 10 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента. Коллегам по цеху он пообещал напряжённую работу. И тут же «напряг» правительство, обратившись к кабмину с убедительной просьбой поторопиться.

Уважаемые коллеги, нас ждёт интересная, напряжённая работа в течение ближайших четырёх месяцев. Желаю вам удачи, — заявил Володин.

Депутатам он посоветовал сосредоточиться на принятии законов прямого действия, отказавшись от выбора «самого простого пути». То есть теперь Госдума, очевидно, начнёт движение по сложным маршрутам. По его словам, законы прямого действия ко многому обязывают депутатов.

Мы полностью берём ответственность на себя. Законы с отсылочными нормами — это законы, когда мы поручаем правительству, министерствам принимать нормативные акты, формировать нормативную базу… Есть поддержка президента в этом вопросе, председателя правительства. Многое зависит от нас, — пояснил спикер Госдумы.

И, тем не менее, далеко не всё зависит от депутатов. Как правило, именно премьер России Дмитрий Медведев требует от чиновников ускориться, перестать оправдываться за медлительность и начать качественно отрабатывать свой хлеб. Примеров тому море. Привёдем лишь один. 29 июля этого года премьер в очередной раз гостил в Крыму, где местные чиновники докладывали ему о реализации нацпроектов. Общий объём финансирования составляет аж 83 миллиарда рублей. В том числе 50 миллиардов — из федерального бюджета. Казалось бы, трать не хочу. Вкладывай, развивай, облагораживай, радуй народ, улучшая жизнь населения. Но не тут-то было!

Сразу же хочу обратить внимание на то, в чём, на мой взгляд, основная проблема, это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно…Нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это можно сделать, нужно обязательно ускориться, — с досадой в голосе констатировал Медведев на совещании в Севастополе.

А вот 10 сентября уже правительство мягко, уважительно, но публично и вполне конкретно, по сути, раскритиковали за всё ту же медлительность. На первом пленарном заседании осенней сессии Володин пошёл в законотворческое наступление на кабмин, поделившись с народом интересными цифрами.

По его словам, из 85 пунктов, обозначенных президентом в его послании, выполнены 55. При этом от правительства ожидается внесение 14 законопроектов. Что касается национальных проектов, то план рассмотрения первоочередных законодательных инициатив, необходимых для их реализации, включает 24 пункта. И опять за кабмином «должок» — семь законопроектов.