Названо число возбужденных дел в день выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в МВД поступило 3645 сообщений о нарушениях. В единый день голосования этот показатель составит 1280.
По её словам, силовики возбудили 11 уголовных дел. Четыре разбирательства начаты в Москве, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что выборы губернаторов прошли 8 сентября в 16 российских субъектах. В каждом, согласно результатам подсчёта 93% протоколов, одерживает победу действующий глава региона.