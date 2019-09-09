Названо число возбужденных дел в день выборов

В день выборов возбудили 11 уголовных дел

По её словам, силовики возбудили 11 уголовных дел. Четыре разбирательства начаты в Москве, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что выборы губернаторов прошли 8 сентября в 16 российских субъектах. В каждом, согласно результатам подсчёта 93% протоколов, одерживает победу действующий глава региона.