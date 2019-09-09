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В день выборов возбудили 11 уголовных дел 

News.ru 38 минут назад
Названо число возбужденных дел в день выборов
Фото: News.ru
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в МВД поступило 3645 сообщений о нарушениях. В единый день голосования этот показатель составит 1280.
По её словам, силовики возбудили 11 уголовных дел. Четыре разбирательства начаты в Москве, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что выборы губернаторов прошли 8 сентября в 16 российских субъектах. В каждом, согласно результатам подсчёта 93% протоколов, одерживает победу действующий глава региона.
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Политика , Элла Памфилова , МВД , Центризбирком России , Интерфакс
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