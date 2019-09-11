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Волгоградский облизбирком объявил о победе Бочарова на выборах губернатора 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Бочаров победил на выборах в Волгоградской области
Фото: РИА Новости
Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона, состоявшихся 8 сентября. На выборах победил действующий глава области Андрей Бочаров, за него проголосовали 76,8% избирателей, сообщили в среду ТАСС в облизбиркоме.
"Принято решение признать выборы губернатора Волгоградской области состоявшимися и действительными, считать избранным Андрея Бочарова", — сказали в облизбиркоме.
По данным избиркома, на втором месте Алексей Буров от КПРФ (11,39%), на третьем — Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Сергей Полещук от "Справедливой России" набирает 3,39%. Явка составила 41,2%.
Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.
Бочарову 14 октября этого года исполнится 50 лет. Он офицер запаса. Служил в ВДВ, удостоен звания Героя России.
Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, тогда на выборах главы региона он набрал 88,49%.
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Комментарии
Политика , Владимир Рублев , Алексей Буров , Андрей Бочаров , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Волгоградская Область
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