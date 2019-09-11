Бочаров победил на выборах в Волгоградской области

Волгоградский облизбирком объявил о победе Бочарова на выборах губернатора

Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона, состоявшихся 8 сентября. На выборах победил действующий глава области Андрей Бочаров , за него проголосовали 76,8% избирателей, сообщили в среду ТАСС в облизбиркоме.

"Принято решение признать выборы губернатора Волгоградской области состоявшимися и действительными, считать избранным Андрея Бочарова", — сказали в облизбиркоме.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Бочарову 14 октября этого года исполнится 50 лет. Он офицер запаса. Служил в ВДВ, удостоен звания Героя России.

Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, тогда на выборах главы региона он набрал 88,49%.