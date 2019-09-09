Пока вы спали: Минздрав готовит реформу

Французская газета назвала Киев российским

Украиной. Французская газета Le Figaro опубликовала видео, на котором причислила Киев к российским городам. Ролик посвящен обмену заключенными между Россией

На видео запечатлено выступление президента Украины Владимира Зеленского . В качестве места выступления указано «Kiev, Russie» («Киев, Россия»).

Российские губернаторы сохранили посты по итогам выборов

По итогам Единого дня голосования, состоявшегося 8 сентября, губернаторская кампания завершилась без вторых туров, а во всех 16 участвовавших в выборах регионах лидерами стали действующие главы. Об этом пишут «Известия».

Газета отмечает, что результат Александра Беглова в Санкт-Петербурге оказался выше ожидаемого. После обработки 5,19 процента протоколов он набирал 66,45 процента голосов, хотя, по прогнозам экспертов, он должен был получить поддержку в 55-63 процентов голосов избирателей.

Жилье в России поставило рекорды по росту цен

По итогам второго квартала 2019 года средняя стоимость российского жилья выросла на 6,9 процента в годовом выражении, что превышает среднемировой показатель (3,4 процента) вдвое. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг Global House Price Index (GHPI), составленный Knight Frank.

По данным ЦИАН, лидером по росту цен стала Казань: в августе средняя стоимость первичного жилья там достигла 90,8 тысячи рублей за «квадрат», вторичного — 82,4 тысячи. Это на 33,1 и 12 процента больше показателей прошлого года соответственно. Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков связал ускорившийся рост цен с введением эскроу-счетов вместо долевого строительства, повышением качества строительства и увеличением спроса.

В России проведут реформу лекарственного обеспечения

Первым шагом реформы планируют сделать предоставление бесплатных препаратов детям. Ассоциация инновационных фармацевтических производителей «Инфарма» предложила Минздраву концепцию, в рамках которой полное лекарственное обеспечение получат россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями (любыми и на любых стадиях), а также респираторными и костно-мышечными заболеваниями. Больным, у которых опасные для жизни или грозящие инвалидностью болезни, предложили давать лекарства полностью бесплатно. Для пациентов, у которых хронические заболевания, но не угрожающие жизни, могут ввести соплатеж в 25 процентов.

Какое условие Путин поставил Зеленскому

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине. Как пишет «Взгляд», Путин напомнил Макрону о главном условии Москвы: для встречи «нормандской четверки» все вопросы ее повестки должны быть предварительно проработаны.

Издание отмечает, что речь идет о тщательной проработке разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера» (определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса). По версии «Взгляда», если такой документ подписан не будет, донбасское урегулирование так и останется в «замороженном» состоянии.