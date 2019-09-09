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Определились победители на довыборах в Госдуму 

Российская Газета + ещё 1 24 минуты назад
Определились победители на довыборах в Госдуму
Фото: РИА Новости
В воскресенье, в Единый день голосования, в четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. По предварительным итогам, три мандата получила "Единая Россия", один — ЛДПР. Данные размещены на сайте Центризбиркома, во всех округах обработано более 99% протоколов участковых избирательных комиссий.
Самым известным из новобранцев нижней палаты стал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, выдвинутый "Единой Россией". В 174-м Серовском одномандатном округе Свердловской области он набрал 41,57% голосов избирателей.
134-й Новгородский одномандатный округ в Госдуме будет представлять единоросс Юрий Бобрышев (35,38%), а 145-й Орловский — Ольга Пилипенко, также от "Единой России", она набрала 53,62% голосов.
Фракция ЛДПР в Госдуме пополнится представителем 70-го Комсомольского округа Хабаровского края. Это Иван Пиляев, он получил 39,12% голосов избирателей. В этом же округе баллотировалась певица Вика Цыганова, ее выдвинула "Единая Россия". Артистка заняла третье место с результатом 10,68% голосов.
Напомним, мандаты в Госдуме стали вакантными после досрочного прекращения полномочий четверых депутатов. В апреле этого года ушел из жизни бывший директор ФСБ Николай Ковалев, он представлял 145-й Орловский одномандатный округ. В августе прошлого года скончался Александр Коровников, депутат от Новгородской области (134-й одномандатный округ).
В октябре прошлого года Госдуму покинул Сергей Фургал, избранный губернатором Хабаровского края. Таким образом вакантным стал мандат в 70-м округе.
Сергей Бидонько, избранный по 174-му Серовскому округу, сложил полномочия в декабре прошлого года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области.
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Комментарии
Политика , Юрий Бобрышев , Вика Цыганова , Николай Ковалев , Александр Коровников , Сергей Бидонько , Антон Шипулин , Сергей Фургал , ФСБ , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , Центризбирком России , Свердловская Область
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