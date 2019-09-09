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Турчак: «Единая Россия» жахнула всех 

Рамблер + ещё 5 26 минут назад
Единый день голосования закончился полной победой «Единой России». Об этом, как пишут принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости», заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
Единый день голосования состоялся накануне. В 85 регионах России прошло свыше пяти тысяч выборов разного уровня, например, довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, выборы в 13 законодательных собраний, выборы 16 губернаторов.
«"Единая Россия" жахнула всех», — прокомментировал их результаты Андрей Турчак.
Он обратил внимание журналистов на то, что партия получает большинство по спискам во всех законодательных собраниях, а добирает его за счет одномандатников лишь в нескольких округах.
«К разговору» об электоральных предпочтениях жителей Сибири и Дальнего Востока секретарь генсовета «Единой России» обратил внимание на победу партии на выборах мэра Улан-Удэ и в думу Иркутска.
«Рассыпались прогнозы социологов и политологов», — отметил Турчак.
Комментарии608
Политика , Видео , День России , Андрей Турчак , Демьян Кудрявцев , Единая Россия , Госдума , Ведомости
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