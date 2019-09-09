Турчак: «Единая Россия» жахнула всех

Единый день голосования состоялся накануне. В 85 регионах России прошло свыше пяти тысяч выборов разного уровня, например, довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, выборы в 13 законодательных собраний, выборы 16 губернаторов.

«"Единая Россия" жахнула всех», — прокомментировал их результаты Андрей Турчак.

Он обратил внимание журналистов на то, что партия получает большинство по спискам во всех законодательных собраниях, а добирает его за счет одномандатников лишь в нескольких округах.

«К разговору» об электоральных предпочтениях жителей Сибири и Дальнего Востока секретарь генсовета «Единой России» обратил внимание на победу партии на выборах мэра Улан-Удэ и в думу Иркутска.

«Рассыпались прогнозы социологов и политологов», — отметил Турчак.