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Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
«Мосгордума стала политически разноплановой»
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
По итогам прошедших выборов в Мосгордуму ее состав стал политически разнообразным. Это должно пойти городскому парламенту на пользу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", — написал он в своем личном блоге.
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования, позволяющая принять участие в выборах онлайн.
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Политика , Выборы в Москве , Сергей Собянин , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , РИА Новости , Москва
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