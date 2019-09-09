Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

Сергей Собянин. По итогам прошедших выборов в Мосгордуму ее состав стал политически разнообразным. Это должно пойти городскому парламенту на пользу, заявил мэр Москвы

"Помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", — написал он в своем личном блоге.

По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования, позволяющая принять участие в выборах онлайн.