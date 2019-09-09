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Жители Иркутска определили депутатов гордумы 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
В Иркутске завершились выборы депутатов городской думы седьмого созыва. Большинство мест — 14 — получили представители партии «Единая Россия».
Всего в гордуму избирались 35 человек в 35 одномандатных округах. Оставшиеся места распределили между собой депутаты от партий КПРФ, «Гражданская платформа», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПСС, а также самовыдвиженцы.
Избранные депутаты седьмого созыва в 2020 году назначат нового мэра Иркутска. Действующий глава города Дмитрий Бердников был единогласно избран депутатами предыдущего состава думы в 2015 году.
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Политика , Видео , Выборы в Москве , Новости регионов , Дмитрий Бердников , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , КПСС , Иркутск
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