Жители Иркутска определили депутатов гордумы 

В Иркутске завершились выборы депутатов городской думы седьмого созыва. Большинство мест — 14 — получили представители партии «Единая Россия».
Всего в гордуму избирались 35 человек в 35 одномандатных округах. Оставшиеся места распределили между собой депутаты от партий КПРФ, «Гражданская платформа», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПСС, а также самовыдвиженцы.
Избранные депутаты седьмого созыва в 2020 году назначат нового мэра Иркутска. Действующий глава города Дмитрий Бердников был единогласно избран депутатами предыдущего состава думы в 2015 году.