Медведев посоветовал членам ЕР упростить лексикон

В ходе видеоконференции с региональными отделениями партиями представитель штаба ЕР в Иркутской области , докладывая об успехах партии, упомянул "самодвигов".

"Самовыдвиженцев — чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон, сленг", — поправил его Медведев.

Он посоветовал ему "немножко отдохнуть, чтобы лексикон привести в соответствие с общепринятыми нормами".

Кроме того, заслушав доклад врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о ходе избирательной кампании, Медведев сообщил, что в случае победы готов будет встретиться с ним. Чибис на видеоконференцию пришел в футболке с лозунгом его кампании "На Севере — жить!"

"Встретимся с вами в более официальной обстановке. Так что галстук вам придется все-таки надеть. На майку", — пошутил Медведев.

Он также поздравил Чибиса с успешными предварительными результатами на выборах.

"Мы рады видеть, что молодой исполняющий обязанности губернатора, который переселился на север, уже понимает, что теперь ему на севере жить и работать и отвечать за все те идеи, предложения, с которыми вы вышли на граждан, которые живут в Мурманской области", — сказал глава партии и правительства.

Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области с 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов УИК.