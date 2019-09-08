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Медведев посоветовал членам ЕР упростить лексикон 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Медведев посоветовал членам ЕР упростить лексикон
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, подводя итоги единого дня голосования, посоветовал членам региональных отделений партии отдохнуть, чтобы привести свой лексикон "в соответствие с общепринятыми нормами", и не злоупотреблять профессиональным сленгом, чтоб люди их понимали.
В ходе видеоконференции с региональными отделениями партиями представитель штаба ЕР в Иркутской области, докладывая об успехах партии, упомянул "самодвигов".
"Самовыдвиженцев — чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон, сленг", — поправил его Медведев.
Он посоветовал ему "немножко отдохнуть, чтобы лексикон привести в соответствие с общепринятыми нормами".
Кроме того, заслушав доклад врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о ходе избирательной кампании, Медведев сообщил, что в случае победы готов будет встретиться с ним. Чибис на видеоконференцию пришел в футболке с лозунгом его кампании "На Севере — жить!"
"Встретимся с вами в более официальной обстановке. Так что галстук вам придется все-таки надеть. На майку", — пошутил Медведев.
Он также поздравил Чибиса с успешными предварительными результатами на выборах.
"Мы рады видеть, что молодой исполняющий обязанности губернатора, который переселился на север, уже понимает, что теперь ему на севере жить и работать и отвечать за все те идеи, предложения, с которыми вы вышли на граждан, которые живут в Мурманской области", — сказал глава партии и правительства.
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области с 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов УИК.
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Комментарии
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Андрей Чибис , Единая Россия , Иркутская Область
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