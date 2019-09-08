Медведев оценил создание цифровых участков на выборах

Медведев назвал создание цифровых участков интересным опытом

Создание цифровых участков на выборах в России — интересный опыт, который нужно проанализировать и принять по нему решение на федеральном уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Это новая пилотная история, которую нужно будет взвесить, и все те возможности, которые она открывает. Мы обязательно поговорим, и уже сегодня с Сергеем Семеновичем (Собяниным) говорили. Это интересный, во всяком случае, такой опыт, который обязательным образом должен быть проанализирован, и впоследствии решения должны быть по нему приняты на федеральном уровне", — сказал Медведев на видеоконференции с региональными отделениями партии "Единая Россия".

Премьер как лидер партии в воскресенье после закрытия участков для голосования посетил штаб "Единой России" в Москве.