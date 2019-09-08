Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах

Элла Памфилова. Появление различных сведений о нарушениях в ходе единого дня голосования в России 8 сентября, не соответствующих действительности, говорят о том, что есть запрос на подобную информацию, сказала председатель ЦИК

Ранее Памфилова заявляла, что ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования.