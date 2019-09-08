Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах 

Появление различных сведений о нарушениях в ходе единого дня голосования в России 8 сентября, не соответствующих действительности, говорят о том, что есть запрос на подобную информацию, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее Памфилова заявляла, что ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования.
"Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос — есть предложение. Начинает индустрия вырабатываться, но мы со своей стороны тоже на это реагируем. Знаете, на любое действие есть противодействие. На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся", — цитирует Памфилову РИА" Новости".