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Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
Фото: РИА Новости
Появление различных сведений о нарушениях в ходе единого дня голосования в России 8 сентября, не соответствующих действительности, говорят о том, что есть запрос на подобную информацию, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее Памфилова заявляла, что ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования.
"Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос — есть предложение. Начинает индустрия вырабатываться, но мы со своей стороны тоже на это реагируем. Знаете, на любое действие есть противодействие. На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся", — цитирует Памфилову РИА" Новости".
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости
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