Партия «Единая Россия» восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты и получает большинство в 11 законодательных собраниях из 12, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла «Единая Россия» показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции», — цитирует РИА Новости Турчака.
Он уточнил, что где-то партия добилась конституционного большинства, а где-то — простого большинства.
«Можно с уверенностью сказать, что "Единая Россия" сохранила свои лидерские позиции», — добавил Турчак.
Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21 до 22%.