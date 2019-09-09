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В «Единой России» прокомментировали итоги выборов в регионах 

RT на русском + ещё 4 38 минут назад
Партия «Единая Россия» восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты и получает большинство в 11 законодательных собраниях из 12, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла «Единая Россия» показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции», — цитирует РИА Новости Турчака.
Он уточнил, что где-то партия добилась конституционного большинства, а где-то — простого большинства.
«Можно с уверенностью сказать, что "Единая Россия" сохранила свои лидерские позиции», — добавил Турчак.
Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21 до 22%.
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Политика , Видео , Андрей Турчак , Валентин Горбунов , Мосгордума , Единая Россия , РИА Новости
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