Россия осталась без певицы в Госдуме

Явка на выборах составила 30,5 процента. Место в нижней палате российского парламента освободилось после того, как Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края.

О планах выставить свою кандидатуру для участия в выборах в Госдуму певица объявила в июне. Артистка уточняла, что намерена баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. По словам Цыгановой, в Госдуме она хотела заниматься культурой.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, россияне выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов. В Хабаровском крае также проходят выборы в областную думу, 75 процентов депутатов изберут по партийным спискам, 25 процентов — по одномандатным округам.