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Россия осталась без певицы в Госдуме 

Lenta.ru 27 минут назад
Россия осталась без певицы в Госдуме
Фото: РИА Новости
Российская певица-шансонье Вика Цыганова занимает третье место на довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости.
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После обработки 10 процентов протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, набирающий 38,3 процента голосов. На втором месте, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), кандидат от КПРФ Николай Платошкин — 21,7 процента голосов. Вика Цыганова от «Единой России» получила 14,3 процента голосов избирателей.
Явка на выборах составила 30,5 процента. Место в нижней палате российского парламента освободилось после того, как Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края.
О планах выставить свою кандидатуру для участия в выборах в Госдуму певица объявила в июне. Артистка уточняла, что намерена баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. По словам Цыгановой, в Госдуме она хотела заниматься культурой.
Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, россияне выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов. В Хабаровском крае также проходят выборы в областную думу, 75 процентов депутатов изберут по партийным спискам, 25 процентов — по одномандатным округам.
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Политика , Вика Цыганова , Николай Платошкин , Сергей Фургал , Единая Россия , Госдума , КПРФ , ЛДПР , Хабаровский Край
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