Путин уволил защищавшего детей генерала

Президент России освободил генерала Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя СКР. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
В Следственном комитете генерал занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей. Ранее его работу отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова, заявив, что Комиссаров занимал жесткую позицию и не терпел отписок и формализма чиновников.
Известно, что генерал помог оперативно перевезти в Россию сирийского мальчика, который лишился ноги, подорвавшись на мине. Чтобы сохранить вторую ногу, нужна была операция в Москве.
Комиссаров имеет стаж около 50 лет. Был в горячих точках на Северном Кавказе, получил контузию. Награжден орденом Мужества. Служил в составе Группы советских войск в Германии, МВД и Федеральной службе судебных приставов. Чем генерал займется в будущем, не уточняется.