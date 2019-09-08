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Путин уволил помощника главы СК Комиссарова 

Рамблер 5 минут назад
Путин уволил защищавшего детей генерала
Фото: РИА Новости
Президент России освободил генерала Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя СКР. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
В Следственном комитете генерал занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей. Ранее его работу отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова, заявив, что Комиссаров занимал жесткую позицию и не терпел отписок и формализма чиновников.
Известно, что генерал помог оперативно перевезти в Россию сирийского мальчика, который лишился ноги, подорвавшись на мине. Чтобы сохранить вторую ногу, нужна была операция в Москве.
Комиссаров имеет стаж около 50 лет. Был в горячих точках на Северном Кавказе, получил контузию. Награжден орденом Мужества. Служил в составе Группы советских войск в Германии, МВД и Федеральной службе судебных приставов. Чем генерал займется в будущем, не уточняется.
Политика , Игорь Комиссаров , Анна Кузнецова , СКР , МВД
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