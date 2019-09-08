Путин уволил защищавшего детей генерала

Путин уволил помощника главы СК Комиссарова

Президент России освободил генерала Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя СКР . Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

В Следственном комитете генерал занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей. Ранее его работу отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова , заявив, что Комиссаров занимал жесткую позицию и не терпел отписок и формализма чиновников.

Известно, что генерал помог оперативно перевезти в Россию сирийского мальчика, который лишился ноги, подорвавшись на мине. Чтобы сохранить вторую ногу, нужна была операция в Москве.