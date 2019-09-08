В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией

«С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он подчеркнул, что Москва позитивно относится к развитию отношений с Токио.

Мирный договор между Россией и Японией по случаю окончания Второй мировой войны (1945 год) не подписан до сих пор. Одна из причин — нерешенность вопроса о принадлежности Курильских островов, которые после войны отошли к СССР, но Япония считает их своей территорией.