В России завершился единый день голосования

Единый день голосования завершился в РФ , последними избирательные участки закрылись в самом западном регионе страны — Калининградской области — в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Поскольку выборы проходили не по единому избирательному округу, итоги голосования подводились и оглашались по мере закрытия избирательных участков. Таким образом, предварительные результаты волеизъявления на подавляющей части территории РФ в большей или меньшей степени уже известны.

Новосибирска и Этот единый день голосования стал одним из самых масштабных за последние годы. Выборами разного уровня были охвачены все 85 субъектов РФ, в 16 регионах прошли всенародные выборы их глав (еще в одном — Ингушетии — руководителя республики избирали депутаты Народного собрания), в 13 голосовали за депутатов региональных парламентов. Кроме того, прошли выборы глав трех административных центров субъектов РФ — Анадыря Улан-Удэ , депутатов представительных органов власти (городских дум и советов) 22 региональных столиц, а также довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.

В общей сложности голосование проходило более чем на 48 тыс. избирательных участков, по его итогам должны быть замещены 47 тыс. 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

Явка и нарушения

Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев , по оценке общественных наблюдателей, "везде выборы проходят более или менее спокойно, количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в другие годы". При этом он обратил внимание на большое количество сообщений о якобы имевших место нарушениях, которые затем не получали подтверждений. Значительное число таких фейковых сведений было опубликовано на "Карте нарушений" движения "Голос", уточнил Григорьев.

По данным МВД РФ, всего в единый день голосования в органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях разного рода, причем количество происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось на треть. Как пояснил первый замглавы МВД Александр Горовой , органы правопорядка в целом регистрируют "снижение преступности и правонарушений почти на треть с учетом среднесуточной статистики по выходным дням летне-осеннего периода". Он подчеркнул, что зафиксированные правонарушения "не повлияют на конечные итоги голосования".

Что касается явки, то, по оценкам экспертов, она стандартна для выборов этого уровня и соответствующих регионов. Как пояснил ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов , "в целом выборы прошли очень спокойно, ровно, штатно, в таких традиционных электоральных параметрах для того или иного региона" в плане активности избирателей.