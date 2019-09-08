Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться 

Глава Пентагона М. Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам, к-ые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 сентября 2019 г.