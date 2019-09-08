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Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться 

News.ru 1 час назад
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Фото: РИА Новости
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
Он призвал Россию действовать «по правилам, которые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Сенатор также призвал Эспера проснуться.
Как ранее писал News.ru, Марк Эспер заявил, что Россия должна вести себя «как нормальная страна», разделяющая западные ценности, если она хочет работать вместе с США.
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Комментарии1
Политика , Марк Эспер , Алексей Пушков , Пентагон , Совет Федерации
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