С «борта №1» пропала медицинская каюта

С президентского Ил-96 пропала медицинская каюта. Об этом рассказал экс-пилот главного воздушного судна страны Владимир Федорушкин.

«Владимир Владимирович обладает прекрасным здоровьем, поэтому ему эта комната совершенно не нужна», — приводит НТВ слова Федорушкина.

Однако летчик признался, что врач в составе «президентского экипажа» все же есть, поскольку так положено по инструкции. Также рядом с Владимиром Путиным всегда присутствуют охрана и отдельный бортпроводник. Федорушкин добавил, что борт оборудован всем необходимым, чтобы глава государства оставался в курсе дел, всегда был на связи и мог в любой момент отдать распоряжение.

«В критических ситуациях он принимает решения прямо на борту. Совещания проводит. Здесь есть специальный кабинет, человек на 12 где-то», — добавил летчик.

Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин также рассказал, что в полете Владимир Путин часто обедает без аппетита. Это связано с тем, что главе государства часто подают одни и те же блюда.