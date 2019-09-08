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Нетаньяху намерен в течение недели посетить Россию и встретиться с Путиным 

РИА Новости + ещё 10 7 часов назад
Нетаньяху анонсировал встречу с Путиным
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным", — сказал Нетаньяху в ходе воскресного заседания кабинета.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что премьер Израиля посетит РФ визитом в ближайшей перспективе, скорее всего, его примут в Сочи.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Юрий Ушаков , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Израиль
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