Нетаньяху анонсировал встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным", — сказал Нетаньяху в ходе воскресного заседания кабинета.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что премьер Израиля посетит РФ визитом в ближайшей перспективе, скорее всего, его примут в Сочи.