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Матвиенко: освобождение россиян на Украине говорит о готовности Киева к диалогу 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Матвиенко прокомментировала обмен между РФ и Украиной
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обмен между Россией и Украиной группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран, говорит о готовности возобновления диалога между странами. Об этом она сказала в воскресенье журналистам в Санкт-Петербурге.
"Сам факт возвращения — это положительный факт. Это демонстрирует, с одной стороны, готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию, а, с другой стороны, дает надежду, что это лишь первый шаг и что будут приняты дальнейшие шаги для возобновления диалога между нашими странами", — сказала она.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Киев
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