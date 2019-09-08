Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму 

РИА Новости 49 минут назад
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму на одном из избирательных участков, но изображение было восстановлено быстро, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.
"Мы уже здесь (штаб — ред.) наблюдаем не первый год, поэтому процедура с технической точки зрения — она выверена. Но возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, а если возникнет, то мы сегодня с ними справимся", — сказал Ковалёв журналистам.
По его словам, помимо этого случая на участках ничего курьёзного больше не происходило.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них — в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии1
Политика , Вадим Ковалев , Мосгордума , Госдума , ФСИН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился
Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился
«Рядом с Петей ничего не страшно»
«Рядом с Петей ничего не страшно»
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным11
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму181
В Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы31
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
«Рядом с Петей ничего не страшно»
03:08
«Рядом с Петей ничего не страшно»
Шоу-бизнес
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
03:41
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Политика Происшествия
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
01:46
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
Украина В мире
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Избран новый глава Ингушетии
02:43
Избран новый глава Ингушетии
Кавказ Политика
Катамадзе призналась в любви к россиянам
01:17
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Шоу-бизнес Общество
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
00:46
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение