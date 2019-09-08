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Более 460 тысяч человек воспользовались системой «мобильный избиратель» 

РИА Новости 1 час назад
Названо количество пользователей системы «мобильный избиратель»
Фото: РИА Новости
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По данным государственной автоматической системы "Выборы", в этом году механизмом (мобильный избиратель) воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она добавила, что в этом году в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов на выборах губернаторов и жители четырех регионов на довыборах в Госдуму.
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Политика , Элла Памфилова , Госдума , Центризбирком России
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