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Путин приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах в МГД 

Москва24 + ещё 1 59 минут назад
Путин приехал на избирательный участок
Фото: ТАСС
Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму, сообщает ТАСС.
Президент традиционно голосует на избирательном участке номер 2151. Там он отдавал свой голос в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.
Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.
В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.
На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство — достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн — в инструкции.
Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Мосгордума , РАН , ИТАР-ТАСС , Mos.ru
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